Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi: Sandık sonuç anketlerine göre Tokayev kazandı
Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi sandık sonuç anketlerine göre Tokayev, yüzde 70,13 oy alarak seçimi kazandı
Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi sandık sonuç anketlerine göre Kasım Cömert Tokayev, oyların yüzde 70,13'ünü alarak seçimi kazandı. 'Kogamdyk Pikir Enstitüsü'nün yaptığı anketlere göre Tokayev'in rakibi Amirjan Kosanov ise yüzde 15,39 oy aldı.
Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevden ayrılmasından sonra yapılan seçimlerin demokratik şartlar altında yapılmadığını öne sürerek sokağa çıkan yüzlerce protestocu ise gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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