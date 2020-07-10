Kazakistan'da Covid-19'a yakalanan Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
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Kazakistan'da Covid-19'a yakalanan Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Kazakistan'ın Atirau kentinde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve yardım isteyen Yusuf Elmas, Türk yetkililerin devreye girmesiyle İstanbul'a getirildi.

10.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:38

Kazakistan'ın Atirau kentinde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve yardım isteyen Yusuf Elmas, Türk yetkililerin devreye girmesiyle İstanbul'a getirildi.

Kazakistan'ın Atirau kentinde yaşayan 44 yaşındaki şeker hastası Yusuf Elmas, yaklaşık 10 gün önce yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı. Elmas, sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Türkiye'nin Aktau Başkonsolosluğu, Sağlık Bakanlığı ve Türk yetkililerden yardım istedi. Yetkililerin devreye girmesiyle TC-RSC kuyruk numaralı hava ambulansı Türkiye'den Covid-19 hastası Yusuf Elmas için havalandı. Elmas, yerel saatle 06.15'te Atirau Havalimanı'ndan hava ambulansına bindirilerek Türkiye'ye doğru yola çıktı. Kazakistan'da sağlık hizmeti alamayan Elmas, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Korona virüs olduğunu öğrendiğinde Türk yetkililerden yardım isteyen Elmas, "Dünden beri ben böyleyim. 38-39 derece ateşim var. Türkiye'ye gitmek istiyorum. Burada hiçbir hastane beni kabul etmiyor. Ateşim var diye beni almıyorlar. Bizi burada ölüme terk ettiler. Ailem de hasta, ben de hastayım. Sesimizi duyan yok mu bizim?" ifadelerini kullandı.

Elmas, "Çok kötüyüz. Ben çok kötüyüm. Her yerim ağrıyor. Midem bulanıyor. Ateşim var. Ne olur bize yardım edin. Beni bir an önce Türkiye'ye yollayın. Burada durursam öleceğim ben. En sonda cesedim gidecek Türkiye'ye. Ne olur biri sesimizi duysun bizim" şeklinde konuştu.

ELMAS'IN AİLESİNDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Covid-19 hastası Yusuf Elmas'ın hava ambulansı ile sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin ardından İzmir'de yaşayan kardeşi Reyhan Dikici Türk yetkililere teşekkür etti. Dikici, "Kardeşim Kazakistan'da yaşamaktaydı. Korona hastası olduğunu söyledi. Çok üzüldük, çok mutsuz günler geçirdik. Geçirdiğimiz bir haftayı anlatamam size. Yaklaşık 10 gün oldu. Devlet büyüklerimiz sesimizi duydu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Kardeşimi hava ambulansıyla ülkemize getirdiler. Şu an tedavisi başladı. Çok mutluyuz. Derdimize devam oldular. İyi ki varsınız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kazakistan'da Covid-19'a yakalanan Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Kaynak: İHA

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