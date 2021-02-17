Kazakistan'da bu yıl 22,7 milyon hektar tarım alanına ekim yapılacak

Kazakistan'da 22,7 milyon hektar tarım alanına ekim yapılacağı bildirildi.

Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde çiftçilerin yeni ekim sezonu hazırlıkları başladı.

Yeni tarım sezonunda ekim alanını 86,4 bin hektar genişleten Kazakistan, 2021'de toplamda 22,7 milyon hektar tarım alanına ekim yapacak.

Kazakistan'da bu yıl tahıllar başta olmak üzere meyve ve sebze, yağlı tohum, karabuğday ve şeker pancarı gibi sosyal açıdan önem taşıyan ürünlere ağırlık verilecek. Ancak suyun daha fazla tüketildiği pirinç ve pamukta ise ekim miktarı azalacak.

Öte yandan, ülkede tarım sektöründe 97 yatırım projesinin faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova