Kazakistan'da Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu

06.09.2019 18:38

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 38 ülkeden 300'e yakın yazar ve edebiyatçının katılımıyla düzenlenen Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu sona erdi.

Forumun üçüncü ve son gününde bir otelde bir araya gelen Asya ülkeleri yazarlar, iş birliği muhtıraları imzaladı.

Ankara merkezli Avrasya Yazarlar Birliği ile Kazakistan Yazarlar Birliği, yazarların eserlerinin karşılıklı çevrilmesi, ortak anma günlerinin yapılması, karşılıklı ziyaretlerin yapılması, yazar değişim programlarının gerçekleşmesi ve diğer konuları öngören bir muhtıra imzaladı.

Forumun kapanış törenine Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurgisa Daueşov, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'nun yanı sıra 38 ülkeden yazarlar ve edebiyatçılar katıldı.

Katılımcılara sertifikalar verilen törenin ardından Kazak geleneksel müzik enstrümanlarının eşliğinde konser verildi.

Ömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun çok verimli geçtiğini belirterek, "Asya ülkeleri yazarlar birlikleri arasında önemli temaslar sağlandı, işbirliği memorandumları imzalandı." dedi.

Asya'nın kadim halklarının zaman içerisinde birbirlerinden dil ve medeniyet bakımından oldukça farklılaştığını söyleyen Ömeroğlu, bu farklılıkların edebiyat vasıtasıyla aşılması ve karşılıklı irtibatlar sağlanmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA