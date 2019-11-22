Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı
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Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı

Kazakistan Cumhurbaşkan Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneyindeki Taraz kenti Belediye Başkanı Kairat Dosayev’i, okul tuvaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun tecavüze uğramasından dolayı görevden aldı.

22.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:49
Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı

Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneyindeki Taraz kenti Belediye Başkanı Kairat Dosayev'i, okul tuvaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun tecavüze uğramasından dolayı görevden aldı.


Takayev, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hadise. belediye yönetimindeki sistemli noksanlıkları bir kez daha ortaya koydu. "dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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