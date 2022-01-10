Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarının ardından ülkede yaşanan protestolar sonucunda 164 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ülkede ulusal yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirildi. İnternet erişiminin 5 gün boyunca kesik olduğu bölgede bugün erişim yeniden sağlandı.

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından düzenlenen protestoların şiddetli olaylara dönüşmesi sonucu 164 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hayatını kaybeden vatandaşlar için 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edilmesi kararını aldığını açıklamıştı. Kararın ardından bugün hayatını kaybeden vatandaşlar için ülkede hükümet binalarının tümünde ve yurt dışı temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi.

Gözaltı sayısı 8 bine yaklaştı

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolara katılanların tespit edilmesi ve yakalanması için yürütülen çalışmalar sırasında toplam 7 bin 939 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan protestolarda ölen güvenlik güçlerinin sayısının da 17'ye çıktığı bildirildi. Bakanlık, protestoların en şiddetli olduğu Almatı kentindeki iki pazarda 207 kişinin gözaltına alındığını, çalınan araba, bilgisayar ve diğer değerli eşyaların yanı sıra silahların da ele geçirildiği açıkladı. Kazakistan Devlet Sekreteri Erlan Karin ise yaptığı açıklamada, ülkede yaşananların yalnızca bir halk ayaklanması olmadığını belirterek, "Ayaklanmalarda kundaklamaları ve tahripleri görüyoruz. Burada ise devlet binalarına baskınlar, emniyet binalarına yapılan saldırılar söz konusu. Almatı polis departmanına 6 kez saldırıldı, polisler gece 00.00'dan 05.00'a kadar saldırıları püskürttü" dedi. Karin, "Ülkede yaşananlar, istikrarı bozma ve darbe amaçlı yapılan hibrit bir terör saldırısıydı" dedi.

Almatı'da internete erişim yeniden sağlandı

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarının ardından yaşanan protestolar nedeniyle geçtiğimiz Çarşamba günü hükümet tarafından bölgede internet erişimi kapatılmış ve 5 gün boyunca halk internete erişim sağlayamamıştı. 5 gün boyunca internet erişiminin olmadığı Almatı'da bugün itibariyle internet erişiminin yeniden sağlandığı açıklandı. Almatı Valisi Bakıtcan Sagintayev de bölgede, hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, olayların başladığı günden bu yana 103'ü Almatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti. - ALMATI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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