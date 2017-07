Kazakistan'da Başkent Günü Kutlamaları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, başkent Astana'nın bütçeye her yıl önemli oranda gelir getirdiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 6 Temmuz Astana Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, başkentin her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.



Ekonomi, siyaset ve kültür alanında geniş çaplı yenilikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Nazabayev, "Biz yüzyılın başında yeni, büyük bir şehir inşa eden dünyadaki tek ülkeyiz." dedi.



Nazarbayev, Astana'nın bütçeye yılda 3 trilyon tenge gelir getirdiğini bildirdi.



Kazakistan 1997'de, kuzeydeki Akmola kentinin adını Astana olarak değiştirip burayı başkent ilan etmişti. Ülkenin başkenti daha önce Almatı'ydı. 2006'ya kadar 10 Haziran'da kutlanan Başkent Günü, bu tarihten itibaren, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in doğum günü olan 6 Temmuz'da kutlanmaya başlandı.