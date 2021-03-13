Son dakika haberi! Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi! Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

13.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:26

Son dakika haber... Uçağın enkazından dumanların yükselmesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı NUR SULTAN (AA) – Kazakistan'ın Almatı bölgesinde Milli İstihbarat Komitesine ait askeri uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın enkazından dumanların yükselmesi

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

NUR SULTAN (AA) – Kazakistan'ın Almatı bölgesinde Milli İstihbarat Komitesine ait askeri uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Almatı Havalimanından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.20 civarında Nur-Sultan-Almatı seferini yapan An-26 tipi askeri uçak radardan kayboldu. Kazakistan Milli İstihbarat Komitesi Sınır Hizmetine ait uçağın acil iniş sırasında düştüğü belirlendi.

Kazada uçakta bulunan 6 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi. Yaralı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Almatı Acil Durumlar Departmanı, kazanın nedenini araştırmak için bölgeye ekiplerin gönderildiğini açıkladı.

Son dakika haberi! Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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