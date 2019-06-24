Kazakistan'da askeri mühimmat deposunda patlama
Kazakistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda art arda patlamalar meydana geldiği, patlamaların ardından yangın çıktığı belirtildi.
Kazakistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda art arda patlamalar meydana geldiği, patlamaların ardından yangın çıktığı belirtildi.
Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys kasabasında bir askeri üsse ait mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından depoda yangın çıktı. Çevrede yaşayanlar panik halinde olay yerinden kaçarken itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken, yetkililer patlamanın meydana geldiği askeri üssün çevresindeki yerleşim bölgelerinin tahliye edilmesi talimatını verdi. - NURSULTAN
Kaynak: İHA
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