Kazakistan'da askeri depodaki patlamada 4 asker öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazakistan'da askeri depodaki patlamada 4 asker öldü

Kazakistan'da askeri depodaki patlamada 4 asker öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kazakistan'da dün bir askeri depoda çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada 4 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazakistan'da dün bir askeri depoda çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada 4 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazakistan'ın güneyindeki Cambıl bölge merkezi Taraz kenti yakınlarında konuşlandırılan mühimmat deposunda çıkan yangın sonucu patlama meydana gelmişti. Cambıl Valiliği, patlamalarda yaralı sayısını 60 olarak açıklamıştı. Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, patlamaların sonuçlarının giderilmesi sırasında 4 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Bakan Yermekbayev'in insansız hava araçlarının (İHA) yardımıyla patlamaların meydana mühimmat deposunu incelediği, burada yangın yoğunluğunun azaldığının gözlemlendiği bildirilen açıklamada, Yermekbayev'in patlamada yaralananları hastanede ziyaret ettiği aktarıldı.

YARALANANLARIN SAYISI 88'E ÇIKTI

Cambıl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamalarda yaralanan 88 kişiye sağlık hizmeti verildiği, 6'sı ağır olmak üzere 28 yaralının hastanede bakıma alındığı kaydedildi.

2019 yılında Kazakistan'ın Türkistan bölgesindeki Arıs kentindeki bir askeri birliğin silah deposunda çıkan yangın sonucunda yine patlama meydana gelmişti, onlarca kişi yaralanmıştı.

(Aliia Raimbekova/İHA)

Kazakistan'da askeri depodaki patlamada 4 asker öldü
Kazakistan'da askeri depodaki patlamada 4 asker öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi
Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi
Son Dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni bir şiddetli patlama meydana geldi
Son Dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni bir şiddetli patlama meydana geldi
Son dakika haberi! MSB: 'Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur'
Son dakika haberi! MSB: "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Mesut Akusta Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Arda Güler Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kazakistan'da askeri depodaki patlamada 4 asker öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:21:22. #1.15#

title