Kazakistan'da arbede: 8 ölü

08.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:14

Kazakistan'ın Jambıl bölgesinde farklı gruplar arasında çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişinin de yaralandığı olayda 47 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin Jambıl bölgesinde yaşayan gruplar arasında çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, çıkan kavgada olaylara müdahale etmeye çalışan poliseler de dahil çok sayıda kişinin yaralandığı ve 47 kişinin gözaltına alındığı da bildirildi.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ise olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş salığı dileyerek olayın araştırılacağını söyledi.

Olayların çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan binalar-Kavga edenlerin görüntüleri-Zarar görmüş araçlar

-Bölgeden görüntüler

Kaynak: DHA