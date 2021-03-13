Son dakika haberi! Kazakistan'da An-26 tipi uçak düştü: 4 ölü

Son dakika haberi... Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'dan kalkan AN-26 tipi uçağın Almatı kentine iniş sırasında düştüğü, kazada en az 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'dan kalkan AN-26 tipi uçağın Almatı kentine iniş sırasında düştüğü, kazada en az 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'dan kalkan AN-26 tipi uçağın Almatı'ya inişi sırasında düştü. Kazakistan'ın sınır koruma teşkilatı tarafından işletilen An-26 uçağının Almatı kentine inişi sırasında pisti az farkla kaçırdıktan sonra düştüğü ifade edildi. Yerel medya, Kazak yetkililere dayndırdığı haberinde kazada en az iki mürettebatın hayatta kaldığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı