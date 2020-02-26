Kazakistan'da AN-2 tipi ambulans uçak sert iniş yaptı
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Kazakistan'da AN-2 tipi ambulans uçak sert iniş yaptı

NUR Kazakistan'da içinde 5 kişinin bulunduğu AN-2 tipi ambulans uçağın motorundaki sorun nedeniyle sert iniş yapması sonucu pilot yaralandı.

26.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:50
Kazakistan'da AN-2 tipi ambulans uçak sert iniş yaptı

NUR 'da içinde 5 kişinin bulunduğu AN-2 tipi ambulans uçağın motorundaki sorun nedeniyle sert iniş yapması sonucu yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın havalimanına 1,5 kilometre uzaklıktaki Doğu Kazakistan eyaleti Öskemen kenti civarında acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Uçağın inişi sırasında motorunun yandığı kaydedilen açıklamada, "Uçakta 5 kişi bulunuyordu. Kaza can kaybı olmadan atlatıldı. Pilotlardan birine sağlık hizmeti sağlandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Sivil Havacılık Komitesi de uçağın özel bir şirkete ait olduğunu ve sağlık hizmetinde kullanıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

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