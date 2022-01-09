Kazakistan'da Almatı'daki olayların ardından sokaklar temizleniyor

Kazakistan'ın Almatı şehrinde yaşanan olaylarda ateşe verilen araçlar ile yağmalanmış mağaza, banka binaları ve sokaklar temizleniyor.

Ülkenin güneyindeki Almatı şehrinde meydana gelen olaylardan sonra kent yeniden eski haline getirilmeye çalışılıyor.

Ülkede 3 Ocak'ta barışçıl şekilde başlayan protestoların daha sonra göstericilerin valilik binasını ele geçirmesiyle çatışma alanına döndüğü Almatı sokaklarında, onlarca ateşe verilmiş araç, demir çubuklarla parçalanarak yağmalanmış mağaza ve banka binaları bulunuyor.

Kolluk kuvvetlerince yürütülen özel operasyon nedeniyle hayatın nerdeyse durduğu şehirde bugünden itibaren yeniden hareketlenme gözlemlendi.

Sokaklar tek tek yanan araçlar ile yağmalanmış mağaza ve banka binalarının kalıntılarından temizleniyor.

Göstericilerin ele geçirdikten sonra ateşe verdikleri Almatı Valilik binasının bulunduğu Respublika meydanında polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görülüyor.

Kolluk kuvvetlerinin günlerdir özel operasyon düzenlendiği şehirde ara ara silah sesleri duyuluyor. Kentte internet kullanılamıyor, telefon bağlantıları ise zaman zaman yapılabiliyor.

Almatı sokaklarındaki temizlik çalışmalarına 500'den fazla işçi katılırken, şehirden son 24 saate 950 ton çöp çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar kısa sürede ülkenin batı ve güney illerine de yayılmıştı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren, kamu binalarını işgal eden protestocular, vatandaşlara silahla saldırdı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tutulan hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmişti. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı vermişti.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını açıklamıştı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin en yoğun ve uzun operasyonu Almatı'da olmuştu.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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