Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesinden felaketzedelere insani yardım
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Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesinden felaketzedelere insani yardım

Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesinden felaketzedelere insani yardım
06.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:24

NUR Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Özbekistan'da baraj duvarının yıkılması sonucu Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde evleri sular altında kalan felaketzedelere insani yardımda bulundu.

NUR Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Özbekistan'da baraj duvarının yıkılması sonucu Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde evleri sular altında kalan felaketzedelere insani yardımda bulundu.

Ahmet Yesevi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk-Kazak halkının dostluk sembolü olan üniversite, selden etkilenen halka destek için yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda üniversite tarafından felaketten etkilenen 5 köye 10 tondan fazla gıda ve temizlik ürünleri gönderildi.

Özbekistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 1 Mayıs'ta Sardoba Barajı'nın duvarı kısmen çökmüş, yüzlerce ev su altında kalmış, 56 kişi yaralanmış ve 70 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Baraj duvarının yıkılmasının ardından sulama kanallarının açılmasıyla komşu Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde 631 evi de su basmış, 30 bin kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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