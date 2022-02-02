Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi - Haberler
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Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi

AA, Meiramgul Kussainova - Güncel
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Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi

NUR Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü trenin 12 vagonunun raydan çıkarak devrildiği bildirildi.

NUR Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü trenin 12 vagonunun raydan çıkarak devrildiği bildirildi.

Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketince yapılan açıklamaya göre, olay, ülkenin Karagandı eyaleti sınırlarındaki "Moyıntı-Sarışagan" istasyonunda meydana geldi.

Afganistan'a buğday taşıyan trenin 12 vagonunun raydan çıkarak devrildiği kazada, yaralı veya can kaybı olmadı.

Olay yerinde onarım çalışmaları sürerken, aynı istasyondan geçen diğer yolcu tren seferleri ise ertelendi.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Afganistan, Kazakistan, Buğday, Güncel, Haber

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