Kazakistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı

NUR Kovid-19'un yayılma hızına göre tüm bölgelerin yeşil kategoride yer aldığı Kazakistan'da açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Günlük vaka sayısının azaldığı Kazakistan'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirler gevşetildi.

Kovid-19'u Önleme Hükümet Komisyonu tarafından açıklanan yeni karar gereği, ülkede virüsün yayılma hızına göre "yeşil" ve "sarı" kategoride yer alan bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunun yanı sıra mesafeyi koruma ve ateş ölçümü gibi önlemler kaldırıldı.

Ayrıca Kovid-19 aşısı olmayan hizmet sektörü çalışanları iş yerlerinde PCR testi ibraz etmeden görevlerini sürdürebilecek.

Halihazırda tüm bölgelerin yeşil kategoride yer aldığı Kazakistan'da günde 70 ila 120 arasında vaka kaydediliyor.