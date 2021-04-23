Kazakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çevrim içi etkinlikle kutlandı
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Kazakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çevrim içi etkinlikle kutlandı

Kazakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çevrim içi etkinlikle kutlandı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çevrim içi etkinlik düzenlendi.

NUR Kazakistan'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çevrim içi etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Ufuk Ekici ve Eğitim Müşaviri Abdülmuttalib Çetin'in yanı sıra büyükelçilik görevlileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Büyükelçi Ekici, burada yaptığı konuşmada, milli egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin bundan 101 yıl önce bugün açıldığını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde İstiklal Savaşı'nda mücadele verdiğini belirtti.

Ekici, "Milletvekilleri bizzat cepheye giderek savaşmıştır. Meclisimiz bu yüzden 'Gazi Meclis' unvanıyla anılmaktadır. Meclisimiz 15 Temmuz'da saldırıya uğradığında da dimdik ayakta durmuş. Hain darbecilere direnerek milletin egemenliğini savunmuş ve 'gazi' unvanını hak ettiğini bir kere daha göstermiştir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini vurgulayan Ekici, "Burada sevgili çocuklar ve gençlere seslenmek istiyorum; geleceği sizler şekillendireceksiniz. Zamanı geldiğinde bizlerin, anne babalarınızın, büyüklerin yerlerini sizler alacaksınız. Yarınlarımızı sizler belirleyeceksiniz. Her şeyden önce ailenize, içinde yaşadığınız topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmak temel önceliğiniz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ekici, kardeş ülke Kazakistan'ın bu yıl bağımsızlığının 30. yılı olduğuna değinerek "Biz zor süreçlere rağmen elde ettiğimiz bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi genç nesillere armağan etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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