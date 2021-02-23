Kazakistan'da 2020'de yeni doğan sayısında rekor kırıldı

NUR Kazakistan'da geçen yıl 425,6 bin bebek dünyaya geldi ve böylece son 33 yılın rekoru kırıldı.

NUR Kazakistan'da geçen yıl 425,6 bin bebek dünyaya geldi ve böylece son 33 yılın rekoru kırıldı.

Milli İstatistik Kurumu, geçen yılın ocak-aralık döneminde ülkede yeni doğanların sayısını açıkladı.

Buna göre, 2020'de Kazakistan'da 425,6 bin bebek dünyaya geldi ve ülkede en son 1987'de kaydedilen (417 bin) rekor kırılmış oldu.

Kazakistan'da geçen yıl yeni doğan sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 (22,6 bin) arttı.

Söz konusu dönemde dünyaya gelen bebeklerin yüzde 58,4'ü (248,7 bin) şehirlerde, yüzde 41,6'sı (176,9 bin) ise kırsal bölgelerde kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova