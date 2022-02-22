Kazakistan'da 18 yabancı ocak olaylarına katıldıkları gerekçesiyle gözaltında tutuluyor

NUR Kazakistan İnsan Hakları Komiseri Yelvira Azimova, ülkede bu yıl ocak ayında meydana gelen olaylara katıldıkları gerekçesiyle 18 yabancı uyruklu kişinin gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Azimova, yaptığı basın toplantısında, ülkede ocak olaylarına ilişkin devam eden soruşturmalar hakkında güncel verileri paylaştı.

Buna göre, şu anda ülkede mahkeme öncesi geçici gözaltı merkezlerinde 14'ü Özbekistan, 2'si Rusya ve 2'si de Kırgızistan vatandaşı olmak üzere 18 yabancı uyruklu kişi tutuklu yargılanıyor.

Kazakistan'da 2 Ocak'ta LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan protestolar ülkenin eski başkenti Almatı'da şiddetli olaylara dönüşmüştü.

Ocak olaylarında aralarında güvenlik güçleri görevlileri ile sivillerin de olduğu yaklaşık 225 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin önceden planlanmış terör saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı.