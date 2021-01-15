Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede kapsamlı reformlara imza atılacağını açıkladı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede kapsamlı reformlara imza atılacağını açıkladı

15.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:12
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede kapsamlı reformlara imza atılacağını açıkladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almasını istediklerini ve bu çerçevede kapsamlı reformlara imza atılacağını söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almasını istediklerini ve bu çerçevede kapsamlı reformlara imza atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, parlamentonun ortak oturumunda Meclis'in yeni seçilen 7. dönem milletvekillerine hitap etti.

Kazakistan'ın temel stratejik amacının dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almak olduğunu belirten Tokayev, "Bağımsızlığın 30. yılında ülkede kapsamlı reformlara imza atılacak." dedi.

Tokayev, toplumun az gelirli kesimlerine yönelik desteklerin artırılacağını ve halkın refah seviyesinin yükseltileceğini aktardı.

Ulusal ekonominin büyümesi için kamu yatırımlarındaki devlet payının azaltılacağını kaydeden Tokayev, ülkede daha önce başlatılan özelleştirme programının devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Tokayev,Kazakistan'da siyasi yenilenme alanında yeni reformların beklendiğini ve yerel yönetimi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Siyasi partilere yeni imkanlar tanınmasının da ön planda olduğunu vurgulayan Tokayev, parlamento seçiminde Meclis'e giriş barajını yüzde 7'den yüzde 5'e düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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