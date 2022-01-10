Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: "Teröristlerin asıl amacı iktidara el koymak"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) olağanüstü zirvesinde, ülkesinde yaşanan olaylara ilişkin konuşma yaparak teröristlerin asıl amacının "iktidara el koymak" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın inisiyatifi üzerine video konferans yoluyla düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) olağanüstü zirvesinde konuştu. Toplantıda, ülkede akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından düzenlenen protestolar sonucunda Kazakistan'ın bağımsızlık tarihinin en kapsamlı ve zor krizini yaşadığını belirten Tokayev, KGAÖ'nün askeri desteğinin yanı sıra manevi desteğinin de kendileri için önemli olduğuna değindi. Ülkedeki olaylara uzun zamandır hazırlık yapıldığını ve organizatörlerin barışçıl gösterileri fırsat bilip bunu kötüye kullandığını belirten Tokayev, "Teröristlerin asıl amacı iktidara el koymaktı" dedi.

Teröristlerin başkent Nur Sultan'a darbe planladığı bilgisini de paylaşan Tokayev, Cumhurbaşkanlığı rezidansının etrafında toplanan terör gruplarının, başkente 3 askeri uçağın geldiğini öğrenince darbe planından vazgeçtiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tokayev, hayatını kaybedenler arasında sivillerin de olduğunu ve can kaybı sayısının tespit edilmesi için ilgili çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

TOKAYEV: "KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM YANLIŞ YORUMLANIYOR"

Tokayev ayrıca, Kazakistan'da 2 bin 30 KGAÖ barış gücü ve 250 askeri aracın bulunduğunu ifade etti. KGAÖ barış gücünün ülkesine konuşlandırılmasının meşruyetine ilişkin sorular oluştuğuna işaret eden Tokayev, "Bu doğru bilginin olmaması ve durumun yanlış anlaşılması nedeniyle oluyor. Ayrı bir durumda yabancı basın dahil uluslararası toplumda hem KGAÖ güçlerinin kullanılması hem de Kazakistan'daki durum yanlış yorumlanıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Tokayev, hiçbir zaman barışçıl göstericilere karşı güç kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını dile getirerek, "Bazı kaynaklar iktidarın barışçıl göstericilerle savaştığını iddia ediyor. Bu mutlak yanlış bilgi" dedi. Tokayev, yakın zamanda uluslararası topluma Kazakistan'da terör saldırılarının düzenlendiğine ilişkin kanıtlar da sunacaklarını açıkladı. Tokayev ayrıca, kapsamlı terörle mücadele operasyonunun yakın zamanda sona ereceğini ve bununla birlikte KGAÖ barış gücü misyonunun da tamamlanacağını sözlerine ekledi.

(Aliia Raimbekova/ İHA)