Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile telefonda görüştü

Tokayev, Putin görüşmesine istinaden yaptığı açıklamada "Başkan Vladimir Putin ile ticaret ve ekonomik kalkınma hakkında konuştum. Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, müzakere masasında acilen bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı. Zelenski görüşmesine için yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tokayev, "Zelenski ile Ukrayna'daki durum hakkında konuştum. Ukrayna'da daha fazla düşmanlığı durdurmak ve dindirmek için müzakereler yoluyla bir anlaşmaya varmanın önemini belirtti. İnsani alanda işbirliği konusunda anlaştık" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya