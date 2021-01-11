Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan'da seçimi kazanan Caparov'u tebrik etti
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan'da seçimi kazanan Caparov'u tebrik etti

11.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:12
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan'da seçimi kazanan Caparov'u tebrik etti

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sadır Caparov'u kutladı.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sadır Caparov'u kutladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sadır Caparov'u telefonda arayarak tebrik etti.

Tokayev görüşmede, Kazakistan'ın kardeş Kırgızistan ile dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ruhu içinde iş birliğinin daha da geliştirilmesine olan kararlılığını bildirdi. ???????

Caparov da Tokayev'i Kazakistan'da yapılan parlamento seçiminin başarılı geçmesinden dolayı tebrik ederek, Kazak mevkidaşının daveti üzerine "Cumhurbaşkanı" olarak ilk yurt dışı resmi ziyaretini Kazakistan'a gerçekleştireceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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