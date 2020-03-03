Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev-EBRD Başkanı Chakrabarti görüşmesi

03.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:08

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile başkent Nur Sultan'da bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ortak yatırım projeleri uygulanması sürecinin yanı sıra ikili iş birliğinin mevcut durumu ve geleceği ele alındı.

Tokayev ile Chakrabarti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisine olumsuz etkilerine ilişkin görüş alışverişinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, burada yaptığı konuşmada, EBRD'nin çabalarını desteklediklerini belirtti.

EBRD Başkanı Chakrabarti de son dönemde Kazakistan'da yaşanan siyasi ve ekonomi reformlara büyük değer verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA