Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bakan atamaları için eski lider Nazarbayev'in resmi onayını alacak

21.10.2019 15:32

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev artık resmi olarak birçok bakan ve bürokratın atamaları için eski lider Nursultan Nazarbayev'in onayını alması gerekecek.



Pazartesi yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, içişleri, dışişleri ve savunma bakanlıkları dışında bütün bakanların atamaları Güvenlik Konseyi başkanı olan Nazarbayev'in onayına tabi tutulacak. Aynı prosedürün il valileri ve bazı kıdemli yetkililer için de geçerli olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle