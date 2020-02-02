Kazakistan, Çin'deki 83 vatandaşı tahliye etti
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Kazakistan, Çin'deki 83 vatandaşı tahliye etti

Kazakistan hükümeti, Çin'de bulunan 83 vatandaşın uçakla tahliye edildiğini açıkladı.

02.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:27
Kazakistan, Çin'deki 83 vatandaşı tahliye etti

hükümeti, Çin'de bulunan 83 vatandaşın uçakla tahliye edildiğini açıkladı.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını nedeniyle ülkeler Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye ediyor. Kazakistan hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, 83 vatandaşın korona virüsü salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentinden uçakla tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilenlerin çoğunun öğrenci olduğu belirtilirken, uçakta Kırgız, Belarus ve Ermeni vatandaşlarının da bulunduğu ifade edildi. Tahliye edilenlerin Kazakistan'da bir süre karantinaya alınarak, testlerden geçirileceği öğrenildi. - NURSULTAN

Kaynak: İHA
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