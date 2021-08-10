Kazakistan, Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen Sinopharm aşısından 4 milyon doz satın aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazakistan, Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen Sinopharm aşısından 4 milyon doz satın aldı

Kazakistan, Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen Sinopharm aşısından 4 milyon doz satın aldı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sinopharm aşısından 4 milyon doz satın aldığı bildirildi.

Kazakistan'ın Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sinopharm aşısından 4 milyon doz satın aldığı bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın, Çin'in Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile yürüttüğü müzakereler olumlu sonuçlandı.

Söz konusu enstitünün Kovid-19'a karşı geliştirdiği inaktif aşısı Sinopharm'dan 4 milyon doz satın alan Kazakistan, bugün aşının ilk 1 milyon dozunu Almatı Havalimanı'nda teslim aldı.

Böylece, Sinopharm aşısı ülkede kullanımına izin verilen 5. Kovid-19 aşısı olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazakistan, Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen Sinopharm aşısından 4 milyon doz satın aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 14:30:52. #1.15#

title