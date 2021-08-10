Kazakistan, Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen Sinopharm aşısından 4 milyon doz satın aldı
Kazakistan'ın Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sinopharm aşısından 4 milyon doz satın aldığı bildirildi.
Kazakistan'ın Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sinopharm aşısından 4 milyon doz satın aldığı bildirildi.
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın, Çin'in Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile yürüttüğü müzakereler olumlu sonuçlandı.
Söz konusu enstitünün Kovid-19'a karşı geliştirdiği inaktif aşısı Sinopharm'dan 4 milyon doz satın alan Kazakistan, bugün aşının ilk 1 milyon dozunu Almatı Havalimanı'nda teslim aldı.
Böylece, Sinopharm aşısı ülkede kullanımına izin verilen 5. Kovid-19 aşısı olarak kayıtlara geçti.
Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova