Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'den Nursaçan'a ziyaret

23.08.2019 15:30

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

KOSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Nursaçan ziyarette yaptığı konuşmada, heyeti Kayseri'de görmekten mutlu olduklarını belirtti.

Türk halkının Kazakistan ile geçmişe dayanan güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğunu vurgulayan Nursaçan, "Dost ve kardeş her iki ülke arasında devam edegelen sanayi, ticari, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri konusunda ikili işbirlikleri gün geçtikçe artmakta. Ayrıca yatırım ve ticari ilişkiler henüz beklenen düzeyde değil. Ancak bu konuda ileride gelişmelerin yaşanabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette heyete KOSB'nin hizmetlerini tanıtıcı sunum yapıldı.

Kaynak: AA