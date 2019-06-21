Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'den KAYSO'ya ziyaret

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret ederek, Kazakistan'ın ekonomik durumu ve yatırım imkanları hakkında sanayicilere bilgi verdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşçü, bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, ekonomik alanda ilişkilerin daha da gelişmesi adına KAYSO olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise Kayserili sanayicilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, bu imkanı sağladıkları için KAYSO Yönetimine teşekkür etti.

Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, daha sonra katılımcılara Kazakistan'ın ekonomik durumu ve yatırım imkanları hakkında detaylı bir sunum yaptı. Kazakistan'ın yabancı yatırımcıya ciddi fırsatlar sunduğuna değinen Büyükelçi Saparbekuly, özellikle makine, tarım ve hayvancılık sektöründe ülkesinde ciddi imkanlar olduğunu belirtti.

Kaynak: AA