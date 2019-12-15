Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti
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Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Kulübü tarafından düzenlenen, 'Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Kutlama Programı' için Eskişehir'e gelen Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

15.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:20
Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti

Türk Dünyası Kulübü tarafından düzenlenen, ' Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Kutlama Programı' için 'e gelen Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti. Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ve Rektör Danışman Doç. Dr. Cem Işık bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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