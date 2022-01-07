Kazakistan Bitcoin'i etkiledi mi? Kazakistan ile Bitconin'in ne ilgisi var?

Dünyanın en büyük ikinci Bitcoin madenciliği merkezi haline gelen Kazakistan'daki olaylar, kripto para piyasasını alt üst etti. Protesto ve silahlı çatışmaların yaşandığı ülkede, internet erişiminin kesilmesi madenciliğe büyük darbe vurdu. Kazakistan'daki olaylar ve Fed'in faiz artırım sinyali vermesiyle lider kripto para birimi Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kazakistan ile Bitconin'in ne ilgisi var? Kazakistan Bitcoin'i etkiledi mi?

KAZAKİSTAN BİTCOİN'İ ETKİLEDİ Mİ?

Ülkedeki çatışma, kaos ortamının internet erişiminin kesilmesine yol açması, Bitcoin madencilerinin üretimlerinin durmasına yol açtı. Dijital para şirketi Foundry'den Kevin Zhang'ın verdiği bilgeye göre, Kazakistan'daki Bitcoin madencilerinin internet erişimlerinin kesilmesi dünya Bitcoin madenciliği ağının yüzde 15'inin devre dışı kalmasına yol açtı. Kazakistan'da internet erişimi yeniden sağlansa da ülkedeki kaos ortamı ve enerji sıkıntılarının Bitcoin madencilerinin güçlü bir kapasite ile üretime dönmelerini engelleyeceği öngörülüyor.

41 BİN DOLARA KADAR GERİLEDİ

Kazakistan'daki bu kaosun ve Fed'in Mart ayında faiz artırımı sinyali vermesinin etkisi ile Bitcoin fiyatı yüzde 2,67 düşüşle 41 bin 220 dolar seviyesine kadar indi.

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