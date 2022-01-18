Kazakistan Başkonsolos'u Saparbekuly Abzal kimdir? Saparbekuly Abzal hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Saparbekuly Abzal izleyicilerin merak konusu oldu. İşte, Saparbekuly Abzal hayatı ve biyografisi! Saparbekuly Abzal kimdir?