Kazakistan Başkonsolos'u Saparbekuly Abzal kimdir? Saparbekuly Abzal hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Kazakistan Başkonsolos'u Saparbekuly Abzal kimdir? Saparbekuly Abzal hayatı ve biyografisi!

Kazakistan Başkonsolos'u Saparbekuly Abzal kimdir? Saparbekuly Abzal hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Saparbekuly Abzal izleyicilerin merak konusu oldu. İşte, Saparbekuly Abzal hayatı ve biyografisi! Saparbekuly Abzal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Saparbekuly Abzal hakkında araştırmalar yapılıyor. Saparbekuly Abzal kimdir? Saparbekuly Abzal kaç yaşında, nereli? Saparbekuly Abzal hayatı ve biyografisi!

SAPARBEKULY ABZAL KİMDİR?

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi

Eğitim

Doğum Yılı: 6 Ağustos 1975

Doğum Yeri: Zhambyl velayeti, Kazakistan

Diller: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkiye), Uluslararası İlişkiler Bölümü (1999)

Türkçe öğrenim kursu (1993)

Kazakça, Rusça, Türkçe ve İngilizce bilmektedir

Kariyer

Bulunduğu Memuriyetler:

2000 – 2003

Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İkili İşbirliği Genel Müdürlüğü, Referent, Ataşe

2003 – 2008

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Ataşe, Üçüncü Katip, İkinci Katip

2008

«Kazakistan Demir Yolları» Ulusal Şirketi, Dış İlişkiler ve Protokol Genel Müdürü

2008 – 2011

Kazakistan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliği, Müsteşar

2011 – 2014

Türk Keneşi Genel Sekreterliği, Proje Yöneticisi (İstanbul)

2014 - 2017

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı (İstanbul)

5 Nisan 2017'den itibaren

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi

Evli ve 4 çocuk babasıdır

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Kazakistan, Gündem, Haber

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