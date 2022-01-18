Kazakistan Başkonsolos'u Saparbekuly Abzal kimdir? Saparbekuly Abzal hayatı ve biyografisi!
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Saparbekuly Abzal izleyicilerin merak konusu oldu. İşte, Saparbekuly Abzal hayatı ve biyografisi! Saparbekuly Abzal kimdir?
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SAPARBEKULY ABZAL KİMDİR?
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi
Eğitim
Doğum Yılı: 6 Ağustos 1975
Doğum Yeri: Zhambyl velayeti, Kazakistan
Diller: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkiye), Uluslararası İlişkiler Bölümü (1999)
Türkçe öğrenim kursu (1993)
Kazakça, Rusça, Türkçe ve İngilizce bilmektedir
Kariyer
Bulunduğu Memuriyetler:
2000 – 2003
Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İkili İşbirliği Genel Müdürlüğü, Referent, Ataşe
2003 – 2008
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Ataşe, Üçüncü Katip, İkinci Katip
2008
«Kazakistan Demir Yolları» Ulusal Şirketi, Dış İlişkiler ve Protokol Genel Müdürü
2008 – 2011
Kazakistan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliği, Müsteşar
2011 – 2014
Türk Keneşi Genel Sekreterliği, Proje Yöneticisi (İstanbul)
2014 - 2017
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı (İstanbul)
5 Nisan 2017'den itibaren
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi
Evli ve 4 çocuk babasıdır