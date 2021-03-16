Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi Türkiye'yi ziyaret edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi Türkiye'yi ziyaret edecek

16.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:10
Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi Türkiye'yi ziyaret edecek

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, 16-18 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, 16-18 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, 16-18 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Sayın Bakanların eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Toplantısı düzenlenecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik olarak atılacak müşterek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi'nin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi planlanmaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Ferhan Şensoy Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi Türkiye'yi ziyaret edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:14:12. #1.16#
title