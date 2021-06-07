Kazakistan, Avrasya Ekonomik Birliğinin "Batı'ya ortak yaptırım konusu"nu müzakere etmediğini açıkladı
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Kazakistan, Avrasya Ekonomik Birliğinin "Batı'ya ortak yaptırım konusu"nu müzakere etmediğini açıkladı

Kazakistan, Avrasya Ekonomik Birliğinin 'Batı'ya ortak yaptırım konusu'nu müzakere etmediğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Politika

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde Batı ülkelerine yönelik ortak yaptırım uygulanması konusunda herhangi bir müzakere yürütmediklerini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde Batı ülkelerine yönelik ortak yaptırım uygulanması konusunda herhangi bir müzakere yürütmediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birliğin içindeki entegrasyon süreçlerinin tamamen ekonomik nitelikte olduğunu vurgulandı.

Açıklamada, AEB'nin üye ülke ekonomilerinin istikrarlı gelişimi için koşullar yaratmak amacıyla kurulduğuna işaret edilerek, "Birliğin siyasallaşmasına karşı çıkıyoruz." ifadesi yer aldı.

Batı yaptırımlarının öncelikle siyasi boyut taşıdığı ve AEB'nin tamamına değil devletlere karşı alındığına dikkati çekilen açıklamada, "Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer devletlerin yaptırımlarına misilleme olarak AEB çerçevesinde 'konsolide yaptırım' konusunda herhangi bir müzakere yürütmediğini belirtiyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, AEB'nin Batı ülkelerine yönelik ortak yaptırım hazırlığında olduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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Kazakistan, Avrasya Ekonomik Birliğinin "Batı'ya ortak yaptırım konusu"nu müzakere etmediğini açıkladı - Haberler
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