Kazakistan, Arjantin'e uranyum satacak
NUR Kazakistan Atom Şirketi Kazatomprom, Arjantin'e uranyum tedarik edilmesine ilişkin anlaşma imzaladı.
NUR Kazakistan Atom Şirketi Kazatomprom, Arjantin'e uranyum tedarik edilmesine ilişkin anlaşma imzaladı.
Kazatomprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin şubatta kazandığı ihale üzerine Arjantin'in Dioxitek S.A firmasıyla ülkenin nükleer enerji santralleri için uranyum tedariki anlaşması imzaladığı bildirildi.
Anlaşmanın, Kazatom'un Güney Amerika piyasasında varlığını güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu anlaşma, Kazakistan ile Arjantin arasında uranyum alanında iş birliğinin yenilendiğine işaret ediyor." ifadesine yer verildi.
Dünyanın büyük uranyum üreticilerinden Kazatomprom, Kazakistan'da bulundurduğu 24 yatakta yılda ortalama 20 bin tonun üzerinde uranyum üretiyor.
Kazak uranyumu, Çin'in yanı sıra Güney ve Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına satılıyor.
Kaynak: AA