Kazakistan, Aral Gölü'nün kurumuş olan 1,1 milyon hektarlık alanını ağaçlandıracak
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Kazakistan, Aral Gölü'nün kurumuş olan 1,1 milyon hektarlık alanını ağaçlandıracak

Kazakistan, Aral Gölü'nün kurumuş olan 1,1 milyon hektarlık alanını ağaçlandıracak
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan Çevre Bakanı Magzum Mırzagaliyev, 10 yıl içinde Aral Gölü'nün 1,1 milyon hektarlık kuruyan alanını ağaçlandıracaklarını bildirdi.

NUR Kazakistan Çevre Bakanı Magzum Mırzagaliyev, 10 yıl içinde Aral Gölü'nün 1,1 milyon hektarlık kuruyan alanını ağaçlandıracaklarını bildirdi.

Mırzagaliyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aral Gölü'nün Kazakistan tarafında 2,2 milyon hektarlık kurumuş alan bulunduğunu söyledi.

Aral Gölü'nün ülkesi tarafındaki 195 bin hektar kurumuş alanını 1990'dan bu yana ağaçlandırdıklarını aktaran Mırzagaliyev, "2021-2030 yıllarında Aral Gölü'nün ülkemiz sınırları içindeki kurumuş olan 1,1 milyon hektarlık alanına ağaç dikmeyi planlıyoruz." dedi.

Bakan Mırzagaliyev, söz konusu alana Orta Asya bozkırına özgü ve kökleriyle 10 tona kadar toprağı tutabilen saksaul ağacı dikeceklerini, böylece kurumuş Aral Gölü'nden kaynaklanan ve ülkenin güney eyaletlerinde sıkça görülen kum fırtınalarının da önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Özbekistan ile Kazakistan sınırında bulunan Aral Gölü, 1960'larda Sovyet yönetiminin göle su veren bölgedeki iki nehrin suyunu pamuk ve pirinç tarlalarına yönlendirmesi nedeniyle kurumaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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