Kazakistan Ankara Büyükelçisi, Nevşehir konsolosu için taziye mesajı yayımladı
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Kazakistan Ankara Büyükelçisi, Nevşehir konsolosu için taziye mesajı yayımladı

Kazakistan Ankara Büyükelçisi, Nevşehir konsolosu için taziye mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kocaeli'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Konsolosu Dr. Halil Uluer için taziye mesajı yayımladı.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kocaeli'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Konsolosu Dr. Halil Uluer için taziye mesajı yayımladı.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nevşehir Konsolosu Dr. Hali Uluer için yayımladığı taziye mesajında, "Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosumuz, harika insan, sadık dost ve tanınmış Türk işadamı Sayın Halil Uluer'in ve eşinin bu akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük ve derin üzüntü duyuyorum. Dostumu kaybetmenin acısına yüreklerimde hissediyorum. Kardeşimizin ve büyüğümüzün aramızdan ayrıldığını hala inanmak zor. Halil Uluer sadece ülkesinin vatanperveri değil, aynı zamanda Kazak halkının da gerçek dostuydu. Bir Türk Dünyası sevdalısıydı. Nevşehir'de ve Türkiye'de Kazakistan'ın gök bayrağını dalgalandıran başarılı iş adamıydı. Pandemi sırasında buradaki öğrencilere yardım etmiş ve Kazakistan'a insani yardım göndermede ön saflarda yer almıştı. Ülkemize yatırım çekmek için gece gündüz toplantı ve görüşmeler yapardık. Kazak-Türk kardeşliğinin güçlenmesi ve işbirliği için elinden gelen her şeyi yapardı. Maalesef onu kaybetmenin acısına yüreklerimde hissediyorum. Çünkü o her şeyden önce bir gönül ve kalp yol arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin ey koca yürekli güzel, mert ve yiğit insan. Acımız ve hüznümüz çok derin" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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