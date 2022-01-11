KAZAKİSTAN ALMATI'DA BULUNAN PERSONELİN TAHLİYESİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK - Haberler
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KAZAKİSTAN ALMATI'DA BULUNAN PERSONELİN TAHLİYESİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

KAZAKİSTAN ALMATI'DA BULUNAN PERSONELİN TAHLİYESİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAZAKİSTAN'DA meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı şehrinde kalan personel ve iş adamlarının tahliyesi bugün gerçekleşecek.

KAZAKİSTAN'DA meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı şehrinde kalan personel ve iş adamlarının tahliyesi bugün gerçekleşecek. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da ülkeye giderek operasyonu yakından takip ediyor.

İç karışık nedeniyle Almatı'da bulunan THY'nin yanı sıra MNG ve ACT Havayolu ekipleri ve iş adamları tahliye uçuşunda yer alacak. Yolcuların tahliyesini gerçekleştirecek uçak Kazakistan tarafından alınan özel izinle saat 01.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapmıştı. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın yanı sıra Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baran Gülbaran, OCC Başkanı Erkan Akçay ile Özel Büro Müdürü Memduh Sayıner de tahliye uçuşunu gerçekleştirecek uçakla Kazakistan'a gitti. Gerekli işlemlerin ve tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından 120'i aşkın yolcunun saat 14.30 İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.


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