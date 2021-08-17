Kazakistan'ın 70 bin Afgan mülteciyi kabul edeceği iddiası
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Kazakistan'ın 70 bin Afgan mülteciyi kabul edeceği iddiası

Kazakistan'ın 70 bin Afgan mülteciyi kabul edeceği iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Kazakistan'ın bazı haber sitelerinde, Afganistan'dan 70 bin mülteci kabul edileceği iddiaları yer almıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Afganistan'dan mülteci kabul edileceğine ilişkin karar almadığı açıklandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin 70 bin mülteci kabul edileceği iddialarını yalanladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Afganistanlı mülteciler hakkında karar almadığına işaret ederek, "Bu konuya dair iddialar asılsız. Resmi talep doğrultusunda sadece Birleşmiş Milletler personeline yardım sağlanacaktır." dedi.

70 BİN AFGAN MÜLTECİ İDDİASI

Ülkedeki bazı haber sitelerinde, Afganistan'dan 70 bin mülteci kabul edileceği iddiaları yer almıştı. Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ise ülkenin Kabil Büyükelçiliğinde diplomatların sınırlı sayıda faaliyetlerine devam ettiklerini ve şimdilik tahliyenin söz konusu olmadığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev de yaptığı toplantıda, Afganistan ile bir sonraki iş birliğine ilişkin kararlar almak için ilgili kurumlara ülkedeki durumun kapsamlı takip edilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Kazakistan'ın 70 bin Afgan mülteciyi kabul edeceği iddiası
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Kazakistan'ın bazı haber sitelerinde, Afganistan'dan 70 bin mülteci kabul edileceği iddiaları yer almıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Afganistan'dan mülteci kabul edileceğine ilişkin karar almadığı açıklandı.

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