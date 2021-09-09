Kazakistan, Afganistan'da yaşayan 35 Kazak'ı tahliye etti
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Kazakistan, Afganistan'da yaşayan 35 Kazak'ı tahliye etti

Kazakistan, Afganistan'da yaşayan 35 Kazak'ı tahliye etti
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan, Afganistan'da yaşayan Kazak diasporası mensubu 35 kişiyi tahliye etti.

NUR Kazakistan, Afganistan'da yaşayan Kazak diasporası mensubu 35 kişiyi tahliye etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'den Kazak kökenli 35 kişiyi Almatı şehrine getirdiklerini belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da tahliye edilenlerin Afganistan'da yaşayan Kazak diasporası mensubu olduğunu açıkladı,

Bakanlık Sözcüsü Aybek Smadiyarov, daha önce yaptığı açıklamada, Afganistan'daki iç kriz nedeniyle çok sayıda Kazak diasporası mensubunun tarihi vatanlarına dönmek için yardım talebinde bulunduğunu ve yaklaşık 200 Kazak'ın ülkeye dönüşü için çalışmalar yürüttüklerini kaydetmişti. ???????

Kazakistan, Afganistan'da yaşayan 35 Kazak'ı tahliye etti
Kazakistan, Afganistan'da yaşayan 35 Kazak'ı tahliye etti
Kazakistan, Afganistan'da yaşayan 35 Kazak'ı tahliye etti
Kazakistan, Afganistan'da yaşayan 35 Kazak'ı tahliye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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