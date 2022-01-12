Kazakistan, ABD ile ticari ilişkili şirketlerin devleti bilgilendirmesini zorunlu kılıyor

NUR Kazakistan, ABD finans kurumlarıyla ticari işlem yürüten tüm yabancı kuruluşların, devletin yetkili kurumuna hesapları hakkında bilgi vermelerini zorunlu hale getiriyor.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis, Kazakistan ile ABD arasında 11 Eylül 2017'de imzalanan "uluslararası vergi disiplinine" ilişkin anlaşmayı öngören yasa tasarısını onayladı.

Söz konusu yasa tasarısı, Parlamentonun üst kanadı Senatoda görüşülecek ve Cumhurbaşkanı onayını aldıktan sonra yürürlüğe girecek.

Buna göre, bundan sonra ülkede, ABD finans kurumlarıyla uluslararası ticari işlem yürüten tüm yabancı kuruluşların, Amerikan vergi mükelleflerinin hesapları hakkında Kazak devletini bilgilendirmeleri gerekecek.

Benzer şekilde ABD'de de ülkesinde hesap açan Kazakistan vatandaşları ile tüzel kişiler hakkında Kazak hükümetine veri aktarımı sağlayacak.

Söz konusu yasaya uymayan finans kuruluşlarının uluslararası para transferinde ise yüzde 30 kesinti olacak.

"Bilgi aktarımını yetkili devlet kurumumuz gerçekleştirecek"

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuantırov, Mecliste yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD kanunlarına göre Amerikan vatandaşlarıyla uluslararası ticari işlemleri olan tüm yabancı finans kuruluşlarının hesapları hakkında adı geçen ülkenin vergi dairesini bilgilendirmeleri gerektiğini belirtti.

ABD'ye veri aktarmanın merkezi ve merkezi olmayan şekilde iki yöntemi bulunduğuna işaret eden Kuantırov, "Merkezi olmayan bilgilendirme yönteminde, finans şirketleri, faaliyet gösterdikleri devletten bağımsız şekilde ABD vergi dairelerine bilgi aktarıyor. Ancak Kazakistan, ülkedeki finans sistemini kontrolde tutmak için bu yasayla merkezi yöntemi tercih etti. Bu yöntemle bilgi aktarımını yetkili devlet kurumumuz gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

Kazakistan Meclisinde, aynı gün ülkedeki sosyoekonomik durumu iyileştirmeyi öngören yasa tasarıları da görüşüldü.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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