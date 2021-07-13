Kazakistan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan her sporcuya 250 bin dolar ödül verecek
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Kazakistan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan her sporcuya 250 bin dolar ödül verecek

Kazakistan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan her sporcuya 250 bin dolar ödül verecek
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktotu Raimkulova, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan her milli sporcuya, 250 bin dolar para ödülü vereceklerini bildirdi.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktotu Raimkulova, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan her milli sporcuya, 250 bin dolar para ödülü vereceklerini bildirdi.

Raimkulova, yaptığı basın toplantısında, Kazakistan'ı, Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 27 branşta 96 sporcunun temsil edeceğini belirtti.

Tokyo 2020'de madalya kazanan sporculara devletin vereceği ödül miktarını açıklayan Raimkulova, "Hükümet kararıyla olimpiyatlarda üstün başarı sergileyen sporcularımıza verilecek ödül miktarı onaylandı. Buna göre, altın madalya kazanan sporcuya 250 bin dolar ödül verilecek. Gümüş madalya sahibine 150 bin dolar, bronz madalyalı sporcuya da 75 bin dolar ödül teşviki sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kazakistan, bağımsızlığından bu yana 16'sı altın madalya olmak üzere, yaz olimpiyat oyunlarında toplam 71 madalya kazandı.

Kazakistan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan her sporcuya 250 bin dolar ödül verecek
Kazakistan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan her sporcuya 250 bin dolar ödül verecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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Kazakistan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan her sporcuya 250 bin dolar ödül verecek - Haberler
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