Kazakistan, 2 adet Airbus uzun menzilli askeri nakliye uçağı satın alacak
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Kazakistan, 2 adet Airbus uzun menzilli askeri nakliye uçağı satın alacak

Kazakistan, 2 adet Airbus uzun menzilli askeri nakliye uçağı satın alacak
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan, Airbus A400M tipi iki askeri nakliye uçağı satın almak için anlaşma imzaladı.

NUR Kazakistan, Airbus A400M tipi iki askeri nakliye uçağı satın almak için anlaşma imzaladı.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Beibut Atamkulov'un Airbus Başkan Yardımcısı Alberto Gutierrez ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede taraflar arasında Kazakistan Savunma Bakanlığının envanterine 2 adet A400M tipi uçağın siparişi için imza töreni düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Airbus A400M uzun menzilli askeri nakliye uçağı, askeri ve insani misyonlar çerçevesinde hava taşımacılığının yanı sıra acil durumlarda hızlı müdahale yapabilme kabiliyetine sahip." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ilk uçağın 2024'te teslim alınacağı ve Kazakistan'ın söz konusu uçağı sipariş eden dünyadaki dokuzuncu ülke olduğu da aktarıldı.

Bunun yanı sıra görüşmede, Kazakistan'da kurulması planlanan Airbus'ın askeri ve sivil uçaklar için servis ve onarım merkezine yönelik hazırlık süreci de ele alındı.

Kazakistan, 2 adet Airbus uzun menzilli askeri nakliye uçağı satın alacak
Kazakistan, 2 adet Airbus uzun menzilli askeri nakliye uçağı satın alacak
Kazakistan, 2 adet Airbus uzun menzilli askeri nakliye uçağı satın alacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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