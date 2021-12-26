Kazakistan 155 Afgan öğrencinin vizesini uzattı

Kazakistan'da eğitim gören 155 Afganistanlı öğrencinin vizeleri uzatıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aralık başında ülkede bulunan 200 Afganistan uyruklu öğrenciye insani yardım ulaştırıldı.

Bunun yanı sıra ülkenin farklı üniversitelerinde eğitim gören 155 Afgan öğrencinin vizeleri uzatıldı.

Kazakistan, iki ülke arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Afganistanlı gençlere eğitim bursu veriyor. Tıbbi ve ulaşım masraflarını kapsayan söz konusu bursla yaklaşık 1000 Afgan vatandaşı ülkedeki üniversitelerde sivil uzmanlık alanlarında öğrenim görebiliyor.

Afganistan'a 155 ton gıda ve ilaç yardımı ulaştırılacak

Öte yandan, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Afganistan'ın başkenti Kabil'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Sultanov, ziyareti kapsamında Afganistan'ın mevcut yönetimi Taliban hükümeti Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulla Salam Hanafi, Dışişleri Bakan Vekili Amir Han Muttaki ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Vekili Nuriddin Aziz ile görüşmeler yaptı.

Bakan Sultanov, ülkesinin Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki insani krizin aşılmasına ilişkin tüm faaliyetlerini desteklediğini belirterek, "Kazakistan'ın 155 ton (1,9 milyon dolar) miktarındaki gıda ve ilaç yardımı yolda. Yakında Afganistan'a ulaşacak." dedi.

Kazakistan'ın Afganistan ile mevcut ikili ticaret ilişkilerini korumak ve artırmakla ilgilendiğini dile getiren Sultanov, bu yılın ocak-ekim döneminde ikili ticaret hacminin geçen yıla kıyasla yüzde 27,5 azalarak 345,9 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Kazak heyet, Afganistan'a meyve ve sebze ihraç etmeye hazır olduklarını da belirtti.

Ziyaret çerçevesinde düzenlenen Kazak-Afgan İş Forumu'nda Kazakistan'dan Afganistan'a makarna, un ve diğer ürünlerin tedarik edilmesine ilişkin anlaşmalar imzalandı.

??Sizce, dolardaki düşüşün en büyük sebebi nedir? — Haberler (@Haberler) December 25, 2021

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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