Kazakistan 12 vatandaşını Suriye'den tahliye etti
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Kazakistan 12 vatandaşını Suriye'den tahliye etti

04.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:25
Kazakistan 12 vatandaşını Suriye'den tahliye etti

Kazakistan, Suriye'den özel operasyonla 7'si çocuk 12 vatandaşını tahliye ettiklerini bildirdi.

Kazakistan, Suriye'den özel operasyonla 7'si çocuk 12 vatandaşını tahliye ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi tarafından Suriye'de tahliye operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucunda Suriye'den 7'si çocuk ve 1'i kadın 12 Kazakistan vatandaşının ülkeye tahliye edildiği kaydedildi.

Söz konusu vatandaşlarla ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Terör eylemlerine karışan kişiler ceza hukuku çerçevesinde yargılanacak. Kadın ve çocuklar rehabilitasyon programından geçecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tahliye edilen 7 çocuğun 2'sinin yetim olduğu belirtilerek, çocuklara devlet tarafından gerekli yardımların sağlanacağı ve yakın akrabalarına teslim edileceği aktarıldı.

Kazakistan, 2019'da Suriye'den vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla "Jusan" insani operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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