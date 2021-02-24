Kazakistan 1 Mart'tan itibaren Kovid-19'a yönelik karantina tedbirlerini gevşetiyor

NUR Kazakistan'da 1 Mart'tan itibaren yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina tedbirleri gevşetilecek.

Kovid-19'a karşı Kurumlararası Komisyonu, Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov'un başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 1 Mart'tan itibaren ülke genelinde Kovid-19'a karşı alınan karantina tedbirlerinin gevşetilmesi kararı alındı.

Buna göre, Kazakistan'da son 1 hafta boyunca günlük vakası sayısının 50'nin altında olduğu "yeşil" kategorideki illerde, yüzde 30 doluluk oranı şartıyla sirkler, çocuk eğlence merkezleri ve bilardo kulüplerinin faaliyetlerine, spor müsabakaları, cuma namazları ve anma etkinliklerinin düzenlenmesine izin verilecek.

Günlük vakası sayısı 25 ila 50 arasında değişen ve virüsün bulaşma riski oranının biri geçtiği "sarı" kategorideki illerde ise pazar günleri kapalı çarşılar ve alışveriş merkezleri açık olacak.

Halihazırda başkent Nur Sultan, Akmola, Batı Kazakistan, Kostanay ve Pavlodar eyaletlerinin "sarı" kategoride yer aldığı ülkede, diğer eyaletler ise "yeşil" kategorisinde bulunuyor.

Söz konusu tarihten itibaren Kazakistan ile Türkiye arasında uçak seferi sayısı 4 sefer daha artacak.

Yetkililer tarafından epidemiyolojik durumun kontrol altına alındığı bildirilen ülkede 1 Şubat'tan itibaren Rus aşısı Sputnik V ile Kovid-19'a karşı toplu aşılama süreci başlatılmıştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 753 artarak 209 bin 562 oldu. Virüsten iyileşenlerin sayısı 946 artarak 193 bin 679'a, ölenlerin sayısı 11 artarak 2 bin 718'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova