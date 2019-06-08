Kazak turist, kazadan 5 gün sonra öldü

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bisikletiyle giderken, Lübnanlı turist Rima Abua G.'nin (49) otomobiliyle çarptığı, Kazakistan uyruklu Auyeskhan Dautov (42), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.Kaza, 2 Haziran Pazar günü saat 00.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. Alanya'dan Obagöl'e bisikletiyle giden Kazak Auyeskhan Dautov'a, kavşağa yaklaştığı sırada, aynı yöndeki otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçarken, Dautov ise çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralandığı belirlenen Dautov, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan Cumhuriyet Polis Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Kazak turiste çarpan otomobilin 07 HYA 98 plakalı olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan Lübnanlı Rima Abua G.'yi kaldığı otelde olaydan 1 gün sonra gözaltına aldı. Rima Abua G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde 5 gündür tedavi gören Kazak Auyeskhan Dautov, dün gece yaşamını yitirdi. Dautov'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.- Antalya