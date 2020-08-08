Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı başkentte kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı başkentte kutlandı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk dünyasının önemli şair ve düşünürlerinden Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla başkentte etkinlik düzenlendi.

Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı başkentte kutlandı
08.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:00

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk dünyasının önemli şair ve düşünürlerinden Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla başkentte etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Abzal Saparbekulı ev sahipliğinde Büyükelçilikte yapılan etkinliğe, eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu ile şair ve yazar Zafer Kibar'ın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, şair Kunanbayev'in, çağdaş Kazak edebiyatının kurucusu olduğuna dikkati çekerek, Kunanbayev'in eserlerini Türkçeye başarıyla çeviren yazar Kibar'a teşekkür etti.

Büyükelçi Saparbekulı da Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Çünkü Abay (Kunanbayev) sadece Kazak halkının değil, tüm Türk dünyasının hatta insanlığın ortak değeridir. Maneviyat ve kültürünün sembolüdür." dedi.

Kunanbayev'in, kalemi ve düşünceleriyle bütün Türk dünyasının kalbini fethettiğini belirterek Saparbekulı, şairin eşsiz çalışmalarının, vatanına özverili hizmetin yanı sıra ulusal ve evrensel değerlere bağlılığın canlı örneği olduğunu kaydetti.

Saparbekulı, "Abay Kunanbayev, büyük şair, bilgin, düşünür, eğitimci, yeni ulusal edebiyatın kurucusu, tercüman ve bestecidir. Kazak sözlü edebiyatının zenginliğini alan Abay, Doğu ve Batı'nın kültürel değerlerini sentezleyerek, modern Kazak edebiyatının temelini oluşturdu." diye konuştu.

Kunanbayev'in, kendi döneminin sorunlarıyla ilgilenmekle kalmayıp, çağının ötesine bakabildiğini söyleyen Saparbekulı, bu nedenle Kunanbayev'in, evrensel bir kimliğe büründüğü değerlendirmesinde bulundu.

Saparbekulı, Kunanbayev'in sosyal hayattaki yenilikçi düşünceleriyle de kendinden sonraki Kazak aydınların örnek aldığı bir model haline geldiğini dile getirdi.

"Kunanbayev, Kazak düşüncesi ve ruhunu yeni zamana açtı"

Etkinliğe katılan Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu da Kunanbayev'in, Kazak edebiyatı ve dili için çok önemli çalışmalar yaptığının altını çizerek, "Abay (Kunanbayev), Kazak düşüncesini ve ruhunu, eskiden de kopmadan yeni zamana açtı." ifadesini kullandı.

Ömeroğlu, Kunanbayev'in, şiir ve düşünceleriyle İslam ve Türk tasavvufunun değerlerini de taşıdığını belirterek, şairin eski ve yeni düşünceyi harmanlayarak, bir Kazak düşüncesi oluşturduğunu dile getirdi.

Kunanbayev'in, bütün Kazak aydınlarının da ortak noktası olduğunu ifade ederek, "Herkes onda kendinden bir şeyler buldu. Modernistler, sosyalistler, gelenekçiler ve maneviyatçılar da... Bütün Kazak ruhunu ve milli kimliğini inşa etmede bir aydının, yazarın bu kadar tesirli olabildiğini görmek doğrusu hayret verici." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Saparbekulı, Kunanbayev'in eserlerini Türkçeye kazandıran çalışmaları dolayısıyla şair ve yazar Kibar'a Dostluk Nişanı takdim etti.

Kibar da kendisine verilen ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim herhangi bir resmi unvanımız ya da Kazakistan'a sağlayacağımız herhangi bir maddi çıkar konumumuz olmadığı halde beni böyle bir ödüle layık bulup ödüllendirmeleri bizim için gerçek bir kadirbilirliktir." ifadesini kullandı.

Kazakların, kadir bilen, güçlü ve geleceği aydınlık bir halk olduğunun altını çizen Kibar, kendisine verilen ödül dolayısıyla teşekkür etti.

Etkinlik, davetlilere ikram edilen geleneksel Kazak yemeklerinin ardından sona erdi.

Kazak şair ve düşünür Kunanbayev kimdir?

Abay Kunanbayev, 10 Ağustos 1854'te Semey'de doğdu. Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayev, eserlerinde Kazak halkının sosyal, toplumsal ve ahlaki sorunlarına dikkati çekerek, halkı medeni gelişmenin doğru yolunu seçmeye çağırdı.

Şiirlerinde insancıl aydınlatma fikirlerine yer veren Kunanbayev, "Şiir, dil ustası", "Sevginin dili, dilsiz dil", "Gözümün karası", "İnce kaşlı sana selam veriyorum", "İskender", "Masgud", "Azime hakkında destan" gibi şiir ve destanları yazdı, Rus klasik yazarlarının eğitim açısından değeri olan eserlerini Kazakçaya çevirdi.

Kunanbayev, 6 Temmuz 1904'te hayatını kaybetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl mayısta Kunanbayev'in doğumunun 175. yılının kutlamalarına ilişkin kararnameyi imzalamış, TÜRKSOY 2020'yi "Abay Kunanbayev Yılı" ilan etmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş 3. Sayfa
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Magazin
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay 'Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajını taciz saydı
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay "Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim" mesajını taciz saydı
Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu
Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti
Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Salih Zeki Çolak Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gupse Özay Sezen Aksu Barış Arduç Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı başkentte kutlandı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 16:00:01. #1.14#
title