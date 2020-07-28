Kazak anne, 2,5 aydır kayıp kızını bulmak için televizyona çıkacak ANTALYA'da yaşayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'dan (21) 2,5 aydır haber alınamıyor.

ANTALYA'da yaşayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'dan (21) 2,5 aydır haber alınamıyor. Sokaklarda kayıp ilanları asan anne Saltanat Orynbayeva, kızını bulmak için TV programına çıkacak.

Kazakistan'dan kızı Araylım ve iki oğluyla bir süre önce Antalya'ya gelen Saltanat Orynbayeva, Konyaaltı ilçesine yerleşti. 9 Mayıs Cumartesi günü anne Orynbayeva eski eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmayı duyan Araylım Orynbeyeva, pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. Kızından bir gün boyunca haber alamayan anne, Araylım Orybeyeva'nın cep telefonunun da kapanması üzerine polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 2,5 aya rağmen Araylım Orynbeyeva'dan hala haber alınamadı. Orynbeyeva'nın kaybolduğu düşünülen Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda polis ve AKUT ekipleriyle UMKE tarafından arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp ilanlarını sokak sokak gezerek asan Saltanat Orybeyeva da kızından gelecek güzel haber i bekliyor.

Kızının bulunması için sürekli dua ettiğini söyleyen Saltanat Orybeyeva, "Kızım 2,5 ay önce pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. O günden bu yana haber alamadık. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Kayıp ilanları da asıyorum ama hala bir haber yok. İyiliği için dua ediyorum. Kızımın bulunması için televizyon programına katılacağım, bu nedenle İstanbul'a gidiyorum" dedi.

Kaynak: DHA